Muzeum hraček Stuchlíkovi

Nově otevřené muzeum hraček v Novém Bydžově vás zve na prohlídku každou neděli od 10 do 16 hodin. V muzeu najdete starožitné panenky, kočárky a hračky z let 1866 až 1930, starožitné funkční kolejiště z roku

1913 až 1930, sbírku mašinek firem Marklin, Bing a dalších výrobců, kočárky, panenky a hračky z let 1940 až

1980. Uvidíte také v čem se vařilo v minulém století - váhy, kořenky, čajové sady, kameninové formy a mnoho dalšího. Budova se nachází v bývalém areálu Jabloneckých Skláren u koupaliště.