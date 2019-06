Nové představení divadla Mukamas vypráví o malé myšce, která se octne v cirkusu, na místě, jaké by si myšička nikdy nedokázala představit. Copak si asi na myšku vymyslí ospalý impresário? Co se stane, když kouzelná hůlka nefunguje tak jak by měla a všechno je jinak, než bývalo? Dobrodružství myšičky v cirkuse je zábavné, vhodné pro celou rodinu a začne v 9 hodin na scéně hradeckého Draku.