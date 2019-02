V sále Městské knihovny Hradce Králové proběhne přednáška o potravinách, od 17 hodin. Jíme všichni každý den. Existuje hodně výživových doporučení, co jíst, co ne. Jak se v množství „zaručených“ informací vyznat? Co je pro mě to nej? Jak poznat potravinu od technologicky upravené hmoty? S Pavlínou Žďárkovou se chemicky podíváte pod kůži tomuto tématu.