Na novej rok o slepičí krok

Lidový rok na české vsi očima tvůrkyň Spolku lidové tvorby a fotografa Libora Nedvídka, to je výstava mapující české tradice, zvyky a obyčeje na pozadí života prostého venkovského lidu na počátku 20. století, je doplněna dokumentačními fotografiemi z akcí a lidových slavností, které tyto dávné tradice připomínají soudobému návštěvníkovi. Místo konání výstavy v roubence Šrámkova statku v Pileticích do 31. srpna. Zhlédnout výstavu můžete v pátek od 15:00 do 19:00 hodin, v sobotu a neděli od 10:00 do 18:00 hodin.