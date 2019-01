Nalaďte se na Vánoce v muzeu betlémů

Přijměte pozvání do Třebechovického muzea betlémů – jediného muzea svého druhu v České republice, které spravuje městské sbírky a sbírku betlémů. Nejvzácnějším zástupcem městských artefaktů je Literánský graduál z roku 1559. Celkově čítá místní sbírka více než pět set betlémů z nejrůznějších materiálů a z různých částí republiky. Proboštův neboli Třebechovický betlém byl v roce 1999 prohlášen za národní kulturní památku a je nejznámějším exponátem Třebechovického muzea betlémů. Jeho výrobu započal v roce 1882 místní rodák řezbář Josef Probošt a spolu s Josefem Kapuciánem a Josefem Frimlem na něm pracoval až do své smrti v roce 1926. Betlém je celodřevěný, mechanický a celkem ho tvoří víc jak 350 ručně vyřezávaných figurek. Ideální výlet na před vánoční čas. V Třebechovicích máte možnost navštívit výstavu betlémů od úterý do neděle do 16:30 hodin.