Návštěvníci se zvoníkem rozezní Bílou věž

Vystoupat se zvoníky do čtvrtého patra Bílé věže ke zvonu Augustin mohou zájemci 28. srpna v šest hodin večer. Přítomní budou od druhého největšího zvonu v Čechách vzdálení jen na pár kroků a budou se tak moci lépe ponořit do jeho krásného zvuku. Na své místo byl slavnostně zavěšen už v roce 1581, řadu let před tím ho ulil hradecký zvonař Ondřej Žáček. Na výšku měří 169 centimetrů, široký je 206 cm, velikostí ho tak překoná jen zvon Zikmund v pražské Katedrále svatého Víta. Sraz účastníků je vždy minimálně patnáct minut před časem zvonění, skupinu utvoří patnáct účastníků. V ceně vstupného není prohlídka celé věže. Kromě srpnového termínu se tato příležitost milovníkům kultury a historie naskytne ještě pětkrát včetně štědrovečerního zvonění. Bílá věž je otevřená celoročně každý den kromě 1. ledna, 1. září a 24. prosince od devíti do 18 hodin.