Nedělání / Cesta do Mexika

14:00 - 16:00 Hry a dílny v Labyrintu (přijďte a odejděte kdykoli budete chtít)



16:00 – Příběhy malé Lupitiny G (Loutky bez hranic, hraje Dora Bouzková)



Mexicky barevné odpoledne pro děti, rodiče ale také pro smrtečky a smrťáčky, kteří se s radostí schází, aby si vyprávěli své příběhy.

Pro děti od 4 let



PŘÍBĚH MALÉ LUPITINY G.

Loutky bez hranic, hraje Dora Bouzková

Veselá loutková výprava do Mexika



Pojďme se podívat do rodiny malé Lupitiny González, kde právě začíná Día de los Muertos - mexický sváteční Den mrtvých. Bude se tančit, bude se zpívat a bude se vyprávět. I zde, v Zemi mrtvých, se všichni rádi od srdce zasmějí!



Program připravují lektoři a dobrovolníci Divadla Drak ve spolupráci se ZUŠ Střezina.

Vstupné 90,- Kč