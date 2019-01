Nedělní dílny v Labyrintu Divadla Drak

První z pravidelných nedělních dílen v Labyrintu divadla Drak na téma souhvězdí, mléčné dráhy, planetky a měsíce. Vesmírní dobrodruzi pozor, čeká vás cesta ke hvězdám. Přijďte si vyrobit vlastní kosmickou loď a otevře se cesta do celé galaxie. Každou neděli v Labyrintu Divadla Drak čeká program pro děti vždy na jiné téma. Tentokrát dílna Cesta do vesmíru navazuje na výstavu Mimo, která vznikla v rámci příprav nové inscenace Mimoň a spoluprací se ZUŠ Střezina a s Křesadlem - centrem pomoci lidem s poruchou autistického spektra. Dílna je určena pro děti od 6 let a jejich doprovod. Materiál a pomůcky jsou v ceně vstupného, od 14 do 17 hodin ve třetím patře Labyrintu. Výtvarnou dílnu vede lektorka Divadla Drak Jana Nechvátalová.