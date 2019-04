V úterý dopoledne od 10 hodin můžete zajít do hradeckého kina Centrál na film Nedotknutelní za snížené vstupné. Ani jeden z nich nemá budoucnost, přesto si lze jen těžko představit rozdílnější dvojici. Na jedné straně milionář Phillip, vzdělaný sběratel umění, renesanční člověk s kulturním rozhledem a vybraným vkusem z vyšší společnosti, který je po nehodě během paraglidingu ochrnutý a upoutaný na vozík. Na druhé straně černošský mladík z předměstí. Díky energii, odvaze a bezprostřednosti by mu měl patřit svět, ale jako čerstvě propuštěný vězeň nemá šanci získat práci a zjišťuje, že svět o něj ani trošku nestojí. Setkají se spíš omylem, nejspíš o to moc nestojí, Phillip si i tak vybere živelného kluka téměř z ulice jako svého ošetřovatele. Jejich neočekávané přátelství nabízí dojemný, zábavný a hlavně neuvěřitelně silný zážitek.