Přeneste se do časů renesance a vydejte se s knihovnicemi po stopách největšího vynálezce všech dob, Leonarda da Vinci. Probuďte v sobě nápaditost, zvídavost a odhalujte tajemství, která hlavou vrtají dodnes. Nejzáhadnější a nejzábavnější noc v roce je tu. Akce je pro děti od 7 do 11 let a proběhne v Knihovně města Hradce Králové od 19 hodin.