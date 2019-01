Hradecké divadlo Drak zve malé diváky na pohádkový příběh O bílé lani od 16 hodin. Královskému páru se narodila dcerka, dali jí jméno Jitřenka. Byla hodná, hezká a rodičům by mohla dělat jen samou radost, kdyby se nad ní nevznášela zvláštní hrozba. Do jejích šestnácti let na ni nesmí dopadnout jediný paprsek slunečního světla, jinak… Pohádka je vhodná pro děti od 8 let.