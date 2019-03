O zlaté rybce

„Kde jsou ta přání? Voda je vzala.“ Autorská inscenace na motivy klasického pohádkového příběhu o rybce, která výměnou za svobodu dokáže plnit přání, a pošetilosti těch, kteří neví, co by si tak ještě mohli přát. V horách vyvěrá ze země voda v tenkém pramínku. Cestou z kopce dolů se slévá s dalšími pramínky a sílí ve stále mocnější proud, až je z ní mohutná řeka. Ale ani ta se nezastaví a valí se stále dál, až nakonec dospěje až do moře, které je tak obrovské, že je konce nelze dohlédnout. Na to moře každý den časně z rána vyplouvá ve své bárce starý rybář a doufá v dobrý úlovek. Jenže moře je nevyzpytatelné, v jednu chvíli se tváří přívětivě jako dobrý starý známý, aby se vzápětí rozzuřilo a ztrestalo každého, kdo ho snad doposud nebral dostatečně vážně. Vždyť voda dokáže obdarovávat i brát. A moře, to je hodně, hodně vody. Pohádkový příběh pro celou rodinu v hradeckém divadle Drak, představení začne v 17 hodin.