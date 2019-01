Ochutnejte Afriku na náplavce

Milovníky čerstvého ovoce potěší nedělní akce na Náplavce. Virunga, autentický pop-up food market toho nejlepšího z afrických zemědělských usedlostí, přijíždí poprvé do Hradce, konkrétně do místního NãPLAVKA café & music baru. Dopraví sem nejen exotické plody jako jackfruit, dračí ovoce, annony, manga, papáju nebo duriany, ale také sušenou produkci, kávové speciality či čokoládu, vše autenticky zpracované a s nezaměnitelnou chutí. Návštěvníky nemine také zásilka koření ze Zanzibaru a další pochutiny africké gastro scény. Team Virungy má v plánu vytáhnout gril a namíchat poctivý guacamole. Zapíjet se bude lisovanou cukrovou třtinou kombinovanou s divokým zázvorem a limetou. Za mixér se postaví smoothie master chef. Akce potrvá od 11 do 17 hodin.