Odvaha vést a vedení sebe sama

Vést sám sebe nebo vést druhé? Moudří vladaři a filozofové říkali, že to první podmiňuje to druhé. Proč je důležité začít vždy u sebe a co nám umožňuje vést ostatní? Jak se zbavit obav, že to nedokážeme? Jaké jsou typy vedení a jaké jsou naše vnitřní schopnosti vést? Odpovědět na tyto otázky pomůže moderní psychologie i velké osobnosti starověku. Přednáška proběhne v Nová Akropolis, třída Karla IV. 641, Hradec Králové od 18 hodin.