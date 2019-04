Okavango: ze země, ze vzduchu, pod vodou

"Tohle by chtěl zažít každý, pochybuju, že se mi to někdy povede. Natož nafotit," řekl mi kamarád, který byl v Africe 19krát, když se koukal na fotky jedné akce, které jsem byl svědkem. A co to bylo? To uvidíte až na promítání. I kdybych to štěstí neměl, je delta řeky Okavango v severní Botswaně taková legenda, že nic dalšího prozrazovat nemusím." Cestovatelská beseda se bude konat od 17 hodin ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.