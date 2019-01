Oslí trek neboli ježdění na oslících

V ulici Bratří Štefanů můžete do konce října navštívit rodinnou aktivitu pro děti a dospělé – oslí trek. Přijeďte strávit pár chvil s oslíky a projeďte se s nimi po přírodě. "Před tím, než vyrazíme na túru, se s oslíky seznámíme, společně je vyčistíme a nasedláme. Děti, které mají zájem, si mohou prohlédnout stáj a zkusit si i práci kolem oslíků. Vyjížděk se mohou zúčastnit děti již od 3 let, oslík unese jezdce maximálně do 45 kg. Dospělí a děti, kteří tento váhový limit překračují, si mohou oslíka samostatně vodit," říkají organizátoři. Oslíci jsou vybaveni buď nákladním sedlem, nebo v případě, že pojedou děti, dečkou s madly. Děti si s sebou musí přinést cyklistickou helmu. Oslíka si budete sami vést pod dohledem zkušeného průvodce, který Vás bude doprovázet po celou dobu. Šikovnější děti si můžou v i na oslíkovi zacvičit.