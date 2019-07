Ostrým nožom

Příběh otce, kterému zavraždili syna, smutek otce, který musí pochovat své dítě, emotivní drama otce, který si pro spravedlnost musí dojít sám. Po útoku neonacistů na partu studentů zůstane na zemi ležet mrtvý ubodaný kluk. Policie koná, pachatelé jsou dopadeni, společnost se bouří proti holohlavým náckům, ale to všechno je jenom na chvíli. Zděšená rodina brzy sleduje, jak jsou vrazi po chybném rozhodnutí soudkyně propuštění na svobodu, nikoho už to nezajímá a jednání policie připomíná chování zkorumpované instituce. Zůstává jen zlomená rodina bez jakékoliv šance na spravedlnost a viníci, kteří se jí smějí do očí. Zoufalý otec s touhou po spravedlnosti se pouští do boje se všemi. S policií bez zájmu, s podplaceným soudnictvím, s mafií, která kdesi v pozadí tahá za nitky. Dokáže tváří v tvář zavedenému prohnilému systému uspět? Dokáže zároveň překonat vlastní výčitky a odpustit sám sobě? Na filmové drama můžete zajít do hradeckého kina Centrál v úterý od 10:00 hodin.