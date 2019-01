Papírové Vánoce v Muzeu východních Čech

Vyražte si odpočinout od předvánočního shonu na muzejní neděli, která se bude věnovat zejména vánočním ozdobám. Dozvíte se, od kdy se v Čechách zdobí vánoční stromeček, proč lijeme na Štědrý den olovo, ale také kdo naděluje ve Francii nebo Velké Británii. Nahlédnete do třpytivého a křehkého světa historických vánočních ozdob. Povídat se bude nejen o tom z jakých materiálů se vyráběly, ale také kde a kdo je vyráběl. Na závěr si v kreativní dílně vytvoříte různé druhy papírových vánočních ozdob. Vyzkoušíte si dvě techniky jejich výroby. Jednu historickou - sypané papírové ozdoby, a druhou moderní – ozdoby vyráběné z papírových proužků. Program v hradeckém východočeském muzeu bude probíhat od 9 do 11 hodin a pak od 13 do 15 hodin.