Nenechte si ujít koncert mladých hudebníků patřících k absolutní světové špičce. Společné mají to, že spolupracují s neziskovou organizaci CME (The Center for Musical Excellence) v New Jersey. Nositelé mnoha prestižních ocenění zavítají na svém evropském turné i do České republiky a 12. července se představí hradeckému publiku v Petrof Gallery od 18 hodin.