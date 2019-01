Počítačové hry se spojí s hudbou

Spojení naživo hraných oblíbených počítačových her a hudby můžou diváci zažít ve středu 27. června na Gočárově schodišti od 22. hodin. Kombinaci digitálního a živého světa a techniky a historie přinese počítačová hra Everything, která zasahuje do tajů podstaty existence celého světa a živý doprovod v podání hudebníka Mollyho. V případě nepříznivého počasí se akce přesune pod střechu, případná změna místa konání bude uveřejněná na webových stránkách festivalu Open Air Program, jehož je akce součástí.