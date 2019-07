Již je to 60 let tomu, co vznikla dechová hudba v obci Bílá Třemešná, nejprve hudba mladých, později přejmenovaná na Podzvičinku. Záštitu nad kapelou si vzala obec Bílá Třemešná. Podzvičinka, jako poslední dechovka na Královedvorsku, vystupuje nejen ve svém okolí, ale po celém Východočeském kraji a v neděli vystoupí v Hradci Králové od 16 hodin v Jiráskových sadech. Pro posluchače je připraven klasický repertoár, zaměřený na známé lidové melodie, u kterých si posluchači zazpívají písně svého mládí.To je pro muzikanty největší odměna, když se posluchači aktivně zapojí a spolupracují s kapelou.