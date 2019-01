Pohádkové putování

V noci, když staré domy kolem Bílé věže usínají, objeví se malinkatá bytost. V ruce drží kamínek, kterým když ťukne o zem, začnou se dít věci...Pojďte se děti i dospěláci společně podívat, kde bydlí hradečtí skřítkové a víly, poznejte s nimi kousek historie města a zatoulejte se po královéhradeckém nábřeží až do nádherných Jiráskových sadů. Putování je vhodné pro děti od 3 do 6 let, pro maminky a tatínky i s kočárky. Délka putování cca 50 minut. Sraz u Infocentra HK na Eliščině nábřeží. Akce se koná v neděli 27. srpna od 10 hodin.