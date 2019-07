Krásník, Stoočník, Fialka či Pralinka, to jsou ti, kteří se starají o pohádkovou atmosféru Hradce Králové, skřítci a víly obývající se svými kamarády domy na náměstí i mimo něj. Pojďte společně objevit jejich kouzlo - kouzlo Hradce Králové. Putování je vhodné pro děti od 2 do 6 let, pro maminky a tatínky i s kočárky.

Sraz v 10 hodin u Infocentra HK na Eliščině nábřeží.