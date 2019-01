Pohádkové putování se skřítky a vílami

"V noci, když staré domy kolem Bílé věže usínají, objeví se malinká bytost. V ruce drží kamínek, kterým když ťukne o zem, začnou se dít věci..."

Pojďte se děti i dospěláci společně podívat, kde bydlí hradečtí skřítkové a víly, poznejte s nimi dlouholetou historii města, nakoukněte do starobylých uliček a zákoutí a zatoulejte se až na královéhradecká nábřeží a do parků.

Putování je vhodné pro děti od 3 do 6 let, pro maminky a babičky, tatínky a dědečky i s kočárky.

Za pohádkovými bytostmi se bude putovat v neděli, sraz je v 10 hodin u infocentra na Eliščině nábřeží.

Další termíny putování jsou 29. července, 26. srpna a 30. září.

Putování se uskuteční při minimálním počtu 5 účastníků. Vstupenky je nutné zakoupit do pátku do 18 hodin na stránkách: https://www.hkpoint.cz/cs/kalendar-akci/4932-pohadkove-putovani