Pomník legionářů se vrátí do Hradce

Slavnostní odhalení obnoveného památníku padlým legionářům 4. československého střeleckého pluku a poručíka Jana Gayera proběhne v neděli 10. června v 16 hodin na křižovatce ulic Divišova a Československé armády v Hradci Králové. Slavnostnímu odhalení bude předcházet slavnostní pochod z Baťkova náměstí, Čelakovského ulicí, – Masarykovým náměstím, Havlíčkovo ulicí, přes Tyršův most do Divišovy ulice, který vyrazí v 15 hodin. Pomník padlým 4. pěšího pluku Prokopa Velikého byl odstraněn v červenci roku 1940, stejně jako pomník prezidenta Masaryka. Marná byla snaha zachránit obě sochy jako umělecká díla a deponovat je v muzeu. Byly odvezeny do sbírky kovů, nenávratně zničeny a použity k válečným účelům. Z pomníku se podařilo zachránit pouze bronzovou desku s reliéfem por. Jana Gayera.