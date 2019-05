Co je normální porod? Jaké jsou praktiky v porodnicích? Jsou vždy potřeba? Co může žena odmítnout? Jaká jsou práva rodičky na novorozence? Porodní plán, jak na něj. O tom, jak to chodí popovídá a dotazy zodpoví registrovaná porodní asistentka Petra Kratochvílová. Beseda se koná v rámci Světového týdne respektu k porodu a zajít na ni můžete do KRC Sedmikráska v Hradci od 10 hodin.