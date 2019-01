Poslední trik Georgese Méliése, představení v Draku

Jak se stát nesmrtelným? Existuje na to trik! Divadelní představení, které je poctou světu kouzel, filmu a imaginace. Inscenace Divadla Drak je inspirována pozoruhodným životním příběhem a dílem průkopníka kinematografie George Méliése. Zavede diváky do lákavého prostředí kouzelníků, triků a magie. Kouzelnické triky, které Meliés dokázal jako první neuvěřitelně nápaditým způsobem využít ve filmovém médiu, si dodnes zachovávají svou výtvarnou poezii. A především mají mnoho pokračovatelů. Na Meliésův svět plný bezbřehé imaginace je dokonce i smrt krátká, neboť celuloid, iluze a fantazie jsou zbraně, které snad mohou i Zubatou porazit. Nebo ne? To se dozvíme na konci cesty fascinujícím životním příběhem největšího filmového kouzelníka všech dob. Představení v Hradeckém divadle Drak začne v 17 hodin.