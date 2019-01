Přednáška o událostech roku 1968

V hradecké studijní a vědecké knihovně se 5. června od 17 hodin koná přednáška z cyklu Ve znamení osmiček. Přednášet bude Milan Bárta, ve svém povídání se zaměří na události roku 1968. Rok 1968 patřil k přelomovým letům 20. století. Po celém světě se zvedla vlna odporu proti válce ve Vietnamu a studentských bouří, které místy přerostly v celospolečenské hnutí. V Československu je rok 1968 spojován s pokusem o reformu socialismu, známou pod názvem pražské jaro. Počátky pražského jara sahají hluboko do 60. let, do období vlády Antonína Novotného. Uvolnění systému se však setkalo s nesouhlasnými postoji vedoucích funkcionářů zemí sovětského bloku a vedlo až k invazi vojsk pěti států Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Ještě měsíce po okupaci Československa se potom sváděl boj o zachování zbytků reforem. Pro normalizační režim pak následujících dvacet let pojem pražské jaro představoval smrtelnou hrozbu.