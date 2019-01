Přednáška Potravinové přísady pro a proti lidskému zdraví

Co říká věda na to, co jíme? Čeho se máme bát a čeho ne? S bioanalytičkou Annou Poláškovou se podíváte na zoubek těm složkám potravin, o kterých se často šíří více či méně oprávněné obavy nebo naopak nereálná očekávání. Co přesně znamená označení potravin E-kódy a u kterých je na místě opatrnost, jak je to třeba s náhražkami cukru, jak si poradí náš metabolismus s různými druhy tuků, co jsou antioxidanty a jak se vyznat v nabídce zázračných potravin. Čím mohou být potraviny kontaminovány, než se k nám dostanou? Kdo dbá o potravinovou bezpečnost? A další informace a odpovědi na otázky se dozvíte na přednášce v Městské knihovně od 17 hodin.