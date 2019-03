Přednáška Symptotermální metoda

Jak rozumět řeči svého těla, pro ženy, které se chtějí lépe poznat, a pro muže, kteří chtějí porozumět své ženě. Beseda s paní Annou Maříkovou nejen o plodnosti během ženského cyklu. Co se děje během menstruačního cyklu a jak to ovlivňuje chování ženy? Co s tím může dělat muž? Jak můžeme ovlivnit velikost rodiny? Jaké jsou výhody a nevýhody antikoncepce? Pro ty, kdo touží po dítěti, i pro ty, kdo chtějí těhotenství předcházet. Přednáška se bude konat v KRC Sedmikráska v Hradci Králové od 10 hodin.