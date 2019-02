Případová studie: Kalorické tabulky

Co bylo třeba k vytvoření úspěšné mobilní aplikace pro miliony uživatelů? Přijďte poodhalit zákoutí tvorby projektu Kalorické tabulky na bezplatný seminář do Technologického centra v Hradci Králové od 15 hodin. Tomáš Pětivoký je zakladatel a CEO ve firmě Dine4Fit, která stojí za projektem Kalorické tabulky. Projekt má v ČR přes 300 tisíc aktivních uživatelů, kteří celkem zaznamenali váhový ubytek 500 tun. Pomocí případové studie pan Pětivoký představí historii aplikace, využité marketingové nástroje a podhalí plány do budoucna včetně zahraniční expanze.