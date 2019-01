Příroda jako paleta na Biřičce

Čerpat inspiraci z přírody můžou malí výtvarníci přijít 1. srpna ve dvě odpoledne k rybníku Biřička na Land art workshop. Do půl páté budou děti tvořit v lese různé vzory, obrazy a tvary ve stylu Andy Goldsworthyho, nakonec si domů na památku odnesou krásnou fotografii vlastního díla. Jako materiál poslouží přírodniny rostoucí v okolí Biřičky, přítomní se tak hravou a zábavnou formou naučí vnímat přírodu jako umělecký prostředek. Akci zaštiťuje Fox Gallery, je vhodná pro děti od pěti do dvanácti let. Cena workshopu je 200 Kč. Lektorkou bude Aneta Vašatová, hradecká fotografka, pracující s dětmi na participativních projektech jako je Co je to domov? Účast je třeba potvrdit na e-mailu.