Prodej výrobků z ryb

V Chlumci nad Cidlinou zvou k nákupu čerstvých výrobků z kapra pro stědrovečerní pohoštění. Kapra budete moci zakoupit ve všech podobách zpracování. To zahrnuje porce, půlky, filety a samozřejmě hlavy i vnitřnosti na polévku. Prodej bude probíhat od 12:00 do 16:00 hodin před budovou Zpracovny ryb, v pátek budete mít možnost nakoupit na parkovišti pod zahradním centrem u zámku Karlova Koruna od 9:00 do 15:00 hodin a poslední možnost bude v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin, prodejna bude umístěna přímo před budovou Zpracovny ryb.