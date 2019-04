Prodejní Velikonoční výstava

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie zve na prodejní Velikonoční výstavu ve dnech 12. dubna (od 9 do 18 hodin) a 13. dubna (od 8 do 16 hodin). V průběhu celé výstavy bude probíhat květinářská a cukrářská show. Součástí budou také přednášky pro veřejnost, 12. 4. od 10 hodin bude přednášet L. Zelený na téma "Odrůdy třešní a vyšlechtěné druhy ve VŠÚO Holovousy" od 15 hodin bude přednášet J. Hodyc "Toulky českého kaktusáře Mexikem." V sobotu bude od 10 hodin na programu přednáška na téma "Květena východních Čech" a přednášet bude J. Doležal. Co bude při výstavě nabízeno? Na návštěvníky bude čekat velký výběr pokojových a řezaných květin, velikonoční dekorace, vazby květin, kontejnerované ovocné stromky, kanadské borůvky, dřeviny, zeleninová sadba, bylinky a mnoho dalšího. V neposlední řade, prodej zahradnických, pekařských a cukrářských výrobků žáků školy. Výstava se bude konat v prostorách Střední školy služeb obchodu a gastronomie v ulici Truhlářská v Hradci Králové.