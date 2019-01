Prohlídky s hraběnkou

Neogotický zámek Hrádek u Nechanic letos slaví 160 let od své dostavby a láká na kostýmované prohlídky pro děti s paní hraběnkou či mladou komtesou. Objevte zámek zábavnou formou a přesuňte se do druhé poloviny 19. století. Dozvíte se, jak se žilo

na letním loveckém sídle od nejpovolanější osoby. Dospělí mohou na prohlídku pouze v doprovodu dětí. Prohlídky jsou určeny zejména dětem od čtyř let. Prohlídka vychází od pátku 25. srpna do neděle 27. srpna v 11:00, 13:00 a 15:00.