Chcete vědět, jak pracují hasiči, jak zachránit život, jak se chránit před zloději a podvodníky, jak pečovat o zdraví a bezpečí nebo jak je to s těmi uprchlíky? V Týdnu knihoven od 1. do 5. října po vás připravuje hradecká městská knihovna sérii prožitkových přednášek, které budou probíhat od 8 do 15 hodin.