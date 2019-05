Další večer v hudební kavárně PETROF Café, kavárenský koncert kapely RichMek. Tato tříčlenná kapela z Pardubic s vlastními texty, hudbou i názory vystoupí od 19.00 hodin. Máte rádi žánrově alternativní folk říznutý prvky blues, šansonu, funky a rock and rollu? Pak nesmíte chybět! „Enrich your life with RichMek!“