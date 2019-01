Rise and Shine: Uč se dobře, uč se s chutí 2018

Nový koncept konference zaměřené na úspěch ve studiu na vysoké nebo střední škole, kde špičkoví lektoři předají vědecky ověřené nástroje a metody, díky kterým zvládnete i tu nejtěžší zkoušku bez stresu a ponocování. Na konferenci se dozvíte, jak se učit, jak se soustředit a jak před lidmi vystupovat. Připraven bude i doprovodný program a to první pomoc s bakalářskou či diplomovou prací. Akce se bude konat v prostorách Univerzity Hradec Králové. Rise and Shine je platforma osobního rozvoje, která si klade za cíl podpořit studenty, kteří na sobě chtějí pracovat a být úspěšní. Misí je otevřít jim dveře k sebepoznání a větší efektivitě, aby rostli jako lidé a dělali v životě to, co je bude naplňovat.