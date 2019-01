Rodinné centrum zaručí pohodu na „divadelňáku“

Pohodu na divadelním festivalu si můžete užít i díky Rodinnému centru Pohoda. V relaxační zóně pod stromy se můžete natáhnout na deku, ve sportovní zóně bude připravena spousta her a zábavy a v zóně tvořící se budete moci i se svými ratolestmi vyřádit u malování, vyrábění šperků či indiánských čelenek. V Žižkových sadech bude mít rodinné centrum i informační stánek, který bude sdílet s partnerskou organizací Salinger. Rodinné centrum bude na festivalu od 22. do 29. června každý všední den vždy od 15 do 19 hodin, o víkendu od 13 do 19 hodin. Rodinné centrum Pohoda je součástí neziskové organizace Prostor Pro.