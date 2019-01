Rozhledna na bojišti 1866

Rozhledna na Chlumu s vyhlídkovou plošinou ve výšce 35 metrů.

Okolo návrší a obce Chlum se v roce 1866 jedna z hlavních bitev 19. století. Bojiště je protkáno naučnými stezkami a poseto množstvím pomníků padlých vojáků. Na areál bojiště je možné se díky rovinatému terénu podívat z ptačí perspektivy.

Původně zde stála železná 25 metrů vysoká vyhlídková věž vysvěcená 2. listopadu 1899. Roku 1999 byla původní železná konstrukce z důvodu špatného stavu snesena a byla vybudována nová telekomunikační věž s vyhlídkou plošinou vysoká 52 metrů. Plošina je umístěna ve výšce 35 metrů a byla slavnostně otevřena v den 133. výročí bitvy na Chlumu 1866 3. července 1999. Věž má dvě nezávisla osmiboká schodiště a je otevřena v letní sezóně.

Od 1. listopadu do 31. března je vyhlídková věž uzavřena. Od října do dubna bude možnost také otevřít po předchozí domluvě v závislosti na počasí.

Otevírací doba

Duben - Květen

So - Ne

9:00 - 17:00



Červen - Srpen

Út - Ne

9:00 - 17:00



Září

So - Ne

9:00 - 17:00



Říjen

So - Ne

10:00 - 16:00

Plné vstupné:

20,00 CZK

Zvýhodněné vstupné:

10,00 CZK

Děti:

10,00 CZK děti do 15 let

Poznámka:

Rodinné vstupné muzeum + rozhledna: 140,- Kč