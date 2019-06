Sobotní podvečerní program na Hvězdárně

Hradecké digitální planetárium představí film Dynamická země, který zavede diváka přímo do srdce zuřícího hurikánu, do vod rozbouřených oceánů, k podmořským sopkám i do těsné blízkosti žraloků a velryb. Budete sledovat cestu energie vyzařované Sluncem, ovlivňující dění na naší planetě – atmosféru, oceány i samotné živé organismy. Obraz byl vytvořen na základě přesných dat ze satelitního monitorování i modelů vytvořených superpočítači, český komentář čte Pavel Soukup. Celý program včetně prohlídky interaktivních expozic v digitálním planetáriu trvá 70 minut. Je vhodný pro celou rodinu, začne v 19 hodin