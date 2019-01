Street Food Rocks Hradec Králové

Už třetím rokem festival Rock for People spojuje nejlepší pouliční jídlo s festivalovou atmosférou a se špičkovou hudbou ve městě, letos tomu nebude jinak. Těšit se můžete na ty nejlahodnější dobroty z celého světa a to vše na jednom místě, Smetanově nábřeží. Ochutnat rozmanité pokrmy budete moci v sobotu od 10 hodin, nábřeží nebude jen o jídle, ale i o hudbě, garantem kvality bude česko-italský multimilionář a trendsetter milánské XXXL módy v jednom Kapitán Demo. K jídlu, poslechu a tanci zahraje výběr kapel, který schválil headliner Kapitán Demo. Street Food Rocks potrvá až do 21 hodin.