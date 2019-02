Střípky z Izraele - fotovýstava Jana Webera

"Izrael pro mě byl vždy zajímavou zemí plnou kontrastů. Na jedné straně se řadí mezi technologické velmoci a na straně druhé jsou tu téměř všichni obyvatelé věřící. Toleruje se zde několik náboženství, jejichž víra je natolik odlišná, že by to v jiné zemi nejspíš vedlo k náboženským nepokojům či válkám. Všude je vidět bohatství, ať už je to v relativně vyšších cenách zboží, nebo naopak v tom, že je tato pouštní země protkaná vodovody či veřejnými záchodky zdarma. A přesto nebo právě proto, že pomalu na každém rohu zahlédnete příslušníka ozbrojených složek, turista se tu cítí svobodně a bezpečně. Fotografie, které jsem vybral, zachycují pouze pár útržků z běžného života Izraelců a nekladou si za cíl něco hodnotit a soudit." Říká fotograf Jan Weber, jehož výstavu si můžete prohlednou na pobočce městské knihovny v ulici Jana Masaryka v Hradci Králové.