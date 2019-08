Tattoo Event - festival tetování a výstava Harley-Davidson Hradec Králové

Přijměte pozvání na tradiční festival tetování který se bude konat v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové, za účasti více než 30 českých i zahraničních tatérů, kteří budou přímo na místě tetovat a zároveň soutěžit o to nejlepší dílo. Takovou podívanou můžete vidět v našem kraji jen jednou za rok ! a nejen to... Budete mít možnost shlédnout vše, co se týká trvalého tetování, od návrhu motivu až po samotnou realizaci a následné předvedení před odbornou porotou, ale také si můžete dát tetování i udělat. Vyzkoušet můžete i Airbrush tetování na pár dní, které je vhodné i pro děti.

Výstava motocyků Harley-Davidson® Hradec Králové, AltLovers modelky a křest charitativního kalendáře pro pomoc pejskům v nouzi. Prodejní výstava obrazů a obrázků pro podporu nadace na ochranu želv v Indonésii. Uvidíte módní přehlídku Pin Up/Rockabilly. Pro pány je k dispozici Barber Shop, pro dámy Hair Artist a pletení francouzských copánků a copů. Prodejní stánky stylového oblečení, šperků a doplňků. Prodej veškerých potřeb pro tatéry kde vám i odborně poradí. Výstavy, soutěže, celodenní moderovaná hudební produkce a mnoho dalšího...

Občerstvení a nápoje na barech a restauraci Aldis kde najdete i venkovní posezení. TĚŠÍME SE NA VÁS! www.tattooevent.cz Sledujte nás na facebooku / instagram: Tattoo.event.cz Plakát ke stažení zde: http://www.tattooevent.cz/letak_Tattoo_Event_2019_hradec_kralove_m.jpg