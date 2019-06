Tématický večer o módě

Francouzská móda je celosvětově uznávaná díky svým návrhářům, prestižním značkám a svým ikonickým kouskům. Ale co vlastně znamená slovo móda? Kdo jsou ti umělci, kteří ji vytváří a jaké byly velké modní směry po dnešní dobu? Opravdu je Francouz ten člověk, co nosí baret, pruhované triko a bagetu pod paží? Přijďte na tematický večer, kde se objasní toho téma: na programu bude prezentace o módě po francouzsku a projekce filmu Yves Saint Laurent režiséra a Jalila Lesperta s Pierrem Niney et Guillaumem Galliennem v hlavních rolích. Akce se bude konat od 17:30 hodin v hradecké kavárně Artičok.