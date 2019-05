Testování IQ pro děti

Další testovací den Mensy ČR. Vezměte si psací potřeby, občanský průkaz (příp. studentský průkaz či doklad o studiu), písemný souhlas rodičů pro testované osoby mladší 15 let, peníze a střízlivou mysl. Výsledek testování můžete přikládat k přihláškám na vysoké školy nebo do zaměstnání. Některé vysoké školy uznávají tento test jako náhradu za přijímací zkoušky. Pokud dosáhnete IQ nad 130, bude vám nabídnuto členství v Mense. Nově věk pro testované je 5 let. V Hradci Králové můžete na test zajít do Knihovny města od 16:30 hodin.