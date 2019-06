The Beach Bum

Tak trochu jako kdyby se Big Lebowski bratrů Coenů posunul směrem ke Strachu a hnusu v Las Vegas Terryho Gilliama. Hlavní hrdina vypadá jako plážový povaleč, chová se jako plážový povaleč a ze všeho nejvíc to prostě a jednoduše je plážový povaleč, obejda a vagabund. Věčně je pod vlivem čehokoliv omamného, co je zrovna po ruce, a žije ve velkém stylu mimo jakákoliv popsatelná kritéria, životem projíždí podle pravidel vytvořených jen sobě na míru. Říká si Moondog. K tomu je ale básník a je až nechutně bohatý. Občas si na to dokonce vzpomene, stejně jako na to, že má dceru a ženu, která ho miluje a současně podvádí se slavným Snoop Doggem. Moondog se potácí a svoje neuvěřitelné eskapády vyvádí stejně tak na ulici jako na luxusních večírcích, až po jednom z nich narazí autem do stromu a musí na odvykačku. Jenže tam není žádná zábava a už vůbec tam nejsou drogy ani pořádný pití, proto raději uteče. Díky nehodě o všechno přišel, protloukat se po známých a po ulici mu ale vždycky slušelo. Je pořád v pohodě a přitom pořád něco píše. Na bezstarostnou komedii můžete zajít do hradeckého kina Centrál od 18 hodin.