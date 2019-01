Tradiční festival tetování - III. Tattoo Event Hradec Králové

Tradiční festival tetování, který se bude letos konat v Hradci Králové, za účasti více než 30 českých i zahraničních tatérů, kteří budou přímo na místě tetovat a zároveň soutěžit o to nejlepší dílo. Takovou podívanou máte možnost vidět v našem kraji jen jednou za rok. Budete mít možnost shlédnout vše, co se týká trvalého tetování a bodyartu. Volba Miss Tattoo. Airbrush Tattoo a Face Painting nejen pro děti. Módní přehlídky Pin Up/Rockabilly , Hair show a Barber Shop. Prodejní stánky značkového oblečení a veškerých potřeb pro tatéry kde vám i odborně poradí. Celodenní moderovaná hudební produkce a na závěr After Párty. Občerstvení a nápoje zajištěno na barech a restauraci Aldis.