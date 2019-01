Trenéři wakeboardingu předají zkušenosti

Do Wake parku v Hradci Králové můžou každou neděli dorazit ti, kteří mají zájem seznámit se s vodním sportem wakeboardingem, během něhož sportovec jede na wakeboardu taženém lodí nebo kabelovým vlekem po vodní hladině. Nedělní lekce je určená zájemcům starým od pěti do patnácti let, začíná v 8 hodin. Během dvou hodin se účastníci dozví to podstatné z teorie i praxe, trenéři se podělí i o zkušenosti týkající se suché přípravy a regenerace. Pro účast je třeba vyplnit online formulář, dítě musí doprovodit dospělí.