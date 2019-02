Tři medvědi

Nedělní dopoledne patří pohádkám v hradeckém Adalbertinu, od 10 hodin se můžou děti těšit na medvědí příběh. Tři medvědí pohádky z Medvědí hory, na které se kdysi dávno usadil pohádkový medvědí rod. Hora je samozřejmě také pohádková, a tak je skládací a nafukovací, jako nafukovací míč. Jenomže je větší než míč a je na ní všechno, co medvědi, i ti pohádkoví, mají rádi. Rybník, louka, stromy, i cestička, po které se dá chodit do pohádky. Do pohádky medvědí. Pohádkové medvědí bručení umí udělat každý, a dá se přitom i zpívat: "Pojďme tam a zase zpátky, projdeme se do pohádky, do pohádky medvědí, medvědi nás nesnědí. Brum brum..." V představení pro děti od tří let účinkuje liberecké divadlo Rolnička.